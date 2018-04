Extra studie geluidshinder E34 gevraagd 24 april 2018

02u45 0

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een extra studie uit te voeren naar de geluidsoverlast, komende van de E34. Het gaat om het gedeelte rond 't Kalf. Onlangs voerde AWV metingen uit om de geluidsoverlast van de E34 in kaart te brengen.





De meest recente studie dateerde namelijk van 2009. Uitgaande van de eerste metingen, acht AWV het niet prioritair om geluidsschermen te laten plaatsen. Het gemeentebestuur is echter van mening dat de normen voor geluid in open lucht wel degelijk overschreden worden. Daarom is aan AWV gevraagd om een extra studie uit te voeren. Het gaat om een uitgebreid akoestisch onderzoek. (PKM)