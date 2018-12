Extra steun voor kinderopvang van baby’s en peuters Kristof Pieters

20 december 2018

18u20 0 Sint-Gillis-Waas De gemeente gaat vanaf 2019 de opvang van baby’s en peuters een extra financieel steuntje in de rug geven. De Gezinsbond krijgt 9.000 euro voor nieuwe opvangplaatsen en zelfstandige opvanginitiatieven krijgen 25,50 euro per kind.

Momenteel huurt de Kinderopvangdienst van de Gezinsbond met de steun van de gemeente al drie huizen: één in de Kerkstraat en twee in de Blokstraat. Daar komt nu een vierde initiatief bij. De Gezinsbond gaat op zoek naar een huis in Sint-Pauwels of Meerdonk voor bijkomende opvang van baby’s en peuters. “We zien veranderingen in het opvanglandschap en evolutie van gezins- naar groepsopvang”, zegt schepen van kinderopvang Marita Meul (CD&V). “We willen als gemeente de opvang van baby’s en peuters nog een extra steuntje in de rug geven want dit is uiteraard een belangrijke dienstverlening voor de bevolking. Voor de uitbreiding van groepsopvang door de dienst Kinderopvang van de Gezinsbond voorzien we een extra toelage van 9.000 euro. Vooral in Sint-Pauwels en Meerdonk is bijkomende nood aan opvang.”

Daarnaast worden de zelfstandige crèches niet vergeten. “In onze gemeente zijn er momenteel vier: Wawaa, ‘t Knusje, Zazoe en Stoetel. Samen zijn ze nu erkend voor de opvang van 63 baby’s en peuters. Vanaf 2019 kunnen zij rekenen op een jaarlijkse toelage van 25,50 euro per kind. We waarderen de inzet van de kinderbegeleiders. Elke dag staan zorgen ze ervoor dat jonge ouders werk en gezin kunnen combineren. De extra middelen komen bovenop de steun die wel al geruime tijd geven. Zo is er een startpremie voor beginnende kinderbegeleiders en bieden we ook elk jaar zes rollen witte luiervuilzakken gratis aan.”