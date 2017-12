Ex-ziekenhuis te koop voor 2 miljoen POLITIE EN WELZIJNSHUIS VERHUIZEN, SINT-HELENACOMPLEX IN ETALAGE KRISTOF PIETERS

02u29 0 Foto Kristof Pieters In het voormalige Sint-Helenaziekenhuis zijn nu nog het Welzijnshuis en de politie gevestigd, maar beide diensten verhuizen. Sint-Gillis-Waas De gemeente zet het Sint-Helenacomplex in de etalage. Voor twee miljoen euro kan je het voormalige ziekenhuis en politiecommissariaat op de kop tikken. Er wonen kan niet, want het is een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. De koper mag kiezen of hij het gebouw afbreekt of renoveert, maar moet er wel een nieuw openbaar park aanleggen.

De verkoop is een gevolg van een grote reorganisatie op de campus waar ook het woonzorgcentrum De Kroon gevestigd is. Na de sluiting van het Sint-Helenaziekenhuis kochten gemeente en OCMW de gebouwen over van het AZ Nikolaas. Die laatste hield er enkel een polikliniek. De meest recente ziekenhuisvleugel deed dienst voor het rusthuis. De historische gebouwen aan de voorkant werden verdeeld tussen de OCMW-administratie en de politiezone Waasland-Noord. Intussen is het OCMW bezig met de bouw van een nieuwe rusthuisvleugel met 90 bedden. De kamers in het voormalig ziekenhuis voldeden niet meer aan de huidige normen. De nieuwbouw zal bovendien verbonden zijn met de rest van het woonzorgcentrum waardoor het personeel efficiënter kan ingezet worden. De politie heeft ook verhuisplannen, want er wordt nu een nieuw hoofdcommissariaat gebouwd op het Gravenplein. Zodra dit klaar is, zullen de meeste diensten verhuizen naar Beveren. Sint-Gillis-Waas behoudt wel een permanentie, maar die is een pak kleiner en zal daarom worden ondergebracht in het vroeger gemeentehuis. De gemeentediensten verhuizen op hun beurt begin volgend jaar naar het nieuwe bestuurscentrum. Het Welzijnshuis tot slot, waar de dienst sociale zaken en de OCMW-administratie nu deel van uitmaken, zal worden ondergebracht in een deel van het woonzorgcentrum De Kroon.





De vroegere Sint-Helenakliniek zal dus binnenkort volledig leeg komen te staan. Een groot deel van het voormalig ziekenhuis verdwijnt onder de sloophamer voor de aanleg van een nieuwe parking.





Openbaar park

De historische gebouwen aan de kant van de Blokstraat blijven wel behouden en worden nu verkocht. "We hebben besloten om Interwaas onder de arm te nemen om ons te begeleiden in de verkoop", zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V). "Zij hebben de nodige ervaring en hebben bijvoorbeeld ook de reconversie van de VTS-site in Sint-Niklaas in goede banen geleid. We gaan het gebouw niet zomaar te koop te zetten en aan de hoogst biedende verkopen. De kandidaat-koper moet concreet aantonen welk project hij hier wil realiseren zodat we zeker zijn van een kwalitatieve invulling. Bovendien stellen we ook als voorwaarde dat de voorliggende tuin aan de kant van de Blokstraat heraangelegd wordt als openbaar park."





De gemeente heeft een instelprijs vastgelegd van twee miljoen euro voor de site. Een privaat woonproject hoort niet tot de mogelijkheden, want de hele Sint-Helenacampus is ingekleurd als een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. "Sociale woningen, woningen voor personen met een handicap of aanleunflats voor senioren horen wel tot de mogelijkheden", verduidelijkt Lippens. "Het voormalige ziekenhuis is geen geklasseerd gebouw en het behoud ervan is voor ons geen must. We laten dit over aan de ontwerper."