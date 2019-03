Evi Polak in finale van ‘Photographer of the year’ Kristof Pieters

07 maart 2019

17u06 0 Sint-Gillis-Waas Fotografe Evi Polak is een van de tien finalisten in de wedstrijd ‘Photographer of the year’ in de categorie ‘reportage’. Ze nam deel met foto’s van onder meer een woestijnrally in Marokko en een lijkverbranding in India. Momenteel zoekt ze het iets dichter bij huis en volgt ze voor een persoonlijk project duivenmelkers in haar eigen gemeente.

Evi Polak was vorig jaar als enige landgenote een van de tien finalisten van de World Photographic Cup (WPC). Met duizenden uit dertig landen waren ze om deze fel begeerde nominatie in de wacht te slepen. Dit keer is ze geselecteerd als finaliste voor de titel van ‘Photographer of the year’ in de categorie ‘reportage’. “Dit is een bijzondere erkenning”, reageert Evi enthousiast. “Er waren immers meer dan duizend inzendingen uit heel wat landen.”

In het dagelijkse leven is Evi voornamelijk bezig met huwelijksreportages. “Het is fantastisch om een van de belangrijkste dagen in het leven van een koppel vast te mogen leggen. Ik maak steeds een kleine reportage van deze bijzondere dag. Weinig wordt door mij gedirigeerd. Ik dompel mij onder in het feestgebeuren en tracht op deze manier emoties vast te leggen. Ik ben dus een reportagefotograaf in hart en nieren.”

Persoonlijke projecten

Het werk waarmee Evi genomineerd is voor de titel van ‘Photographer of the Year’ is niet haar huwelijksfotografie maar wel de fotografie van persoonlijke projecten zoals dat van de Morocco Desert Challenge, een van ’s werelds grootste woestijnrally’s, en dat van een rituele lijkenverbranding in India.

Intussen is ze dichter bij huis aan een nieuw project bezig. “Ik ben gedurende een jaar lang de duivenmelkers uit mijn eigen gemeente aan het volgen”, vertelt ze. “Het is een uitstervend ras dat ik eens in beeld wou brengen. Ik word voor dit project gecoacht door vier internationale topfotografen. Het idee kwam er omdat ik geregeld passeerde langs het café ‘De Glazen Leeuw’ in Sint-Gillis-Waas. Het is een heel authentiek café met tl-lampen aan het plafond waar de tijd is blijven stilstaan, met cafébazin Christine achter de tap. Op zondag zit er soms wel honderd man binnen, duivenmelkers die van uit de hele regio afzakken. Er vinden nog steeds hoktentoonstellingen van duiven plaats. Een heel dankbaar onderwerp dus. Sowieso plan ik van dit werk een expositie in Sint-Gillis-Waas.”

Op 16 maart weet Evi of ze de titel van ‘Photographer of the year’ in de wacht sleept. De uitreiking vindt plaats in Innsbruck. Opmerkelijk is wel dat er nog twee andere streekgenoten genomineerd werden, maar dan in de categorie ‘wildlife’. Het gaat om Ann Coppens, eveneens uit Sint-Gillis-Waas, en Luc De Cock uit Melsele.