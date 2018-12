Evelien wint Gouden Pen op Groot Dictee Heruitgevonden Kristof Pieters

18 december 2018

Evelien Van de Ven heeft de Gouden Pen gewonnen op het Groot Dictee Heruitgevonden in de bib van Sint-Gillis-Waas. Dit is de opvolger van het Groot Dictee der Nederlandse taal dat tot 2016 ieder jaar te zien was op televisie. 60 bibliotheken namen de draad terug op waaronder ook die van Sint-Gillis-Waas. Evelien Van de Ven schreef de minste fouten. Kenneth Colleman kreeg als tweede de Zilveren Pen. Ook Ria Braem en Daisy Vaerendonck vielen in de prijzen.