Eretitel voor oud-burgemeester Chris Lippens Kristof Pieters

30 januari 2019

18u02 0 Sint-Gillis-Waas Op de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas is voorgesteld om een reeks eretitels toe te kennen aan enkele gemeente- en OCMW-raadsleden. Het is een beloning voor hun loopbaan en een blijk van erkenning door het bestuur.

Een aftredend raadslid dat gedurende tenminste 18 jaar het ambt van gemeenteraadslid in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, komt in aanmerking voor de eretitel. Het gaat om gemeenteraadsleden Erik Maes (De Nieuwe Ploeg) en Erik Waterschoot (Vlaams Belang). Ook Benny Westerlinck (sp.a) krijgt een eretitel maar dan als OCMW-raadslid. Voormalig burgemeester Chris Lippens (CD&V) mag zich dan weer ere-schepen noemen. Hij komt in aanmerking omdat hij gedurende tenminste zes jaar een schepenambt heeft uitgeoefend en twaalf jaar een mandaat van gemeenteraadslid heeft bekleed. Voor de titel van ere-burgemeester was hij echter niet lang genoeg in dienst.