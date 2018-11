Enkel nog Te Deum in Sint-Egidiuskerk Kristof Pieters

15 november 2018

18u16 1

Naar aanleiding van Koningsdag, wordt op zondag 18 november het plechtig Te Deum in de Sint-Egidiuskerk georganiseerd. Er is een samenkomst om 9.15 uur aan het Oud-Vredegerecht. De eucharistieviering start om 9.30 uur. Omdat er geen wekelijkse eucharistieviering meer is in Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk wordt in deze deelgemeenten geen Te Deum meer georganiseerd.