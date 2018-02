Elektrische auto en fiets voor gemeentepersoneel 27 februari 2018

02u56 0 Sint-Gillis-Waas Burgemeester Chris Lippens en schepen Pascal Buytaert mochten gisteren de sleutels in ontvangst nemen van een nieuwe elektrische wagen, de tweede voor het wagenpark van de gemeente. Dit gebeurde niet toevallig op de parking van GC De Route, want daar werd onlangs een nieuwe openbare laadpaal geïnstalleerd.

"De wagen is een vervanging voor een Renault Kangoo die in het voorjaar van 2017 betrokken was geraakt bij een aanrijding en niet meer te herstellen was", zegt burgemeester Lippens.





"De keuze viel op een elektrische wagen, want we moeten volgens de burgemeestersconvenant de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent verminderen. Via het raamcontract van de stad Sint-Niklaas viel de keuze op een Nissan van 28.993 euro van garage De Witte. De wagen heeft twee zitplaatsen en een beperkte laadruimte. Een volledig opgeladen batterij is goed voor een bereik van 100 tot 170 kilometer. Daarnaast beschikt het personeel van de gemeente sinds kort ook over een elektrische fiets om kleine verplaatsingen mee te doen."





(PKM)