Elektriciteitskast vat vuur in drankenhandel Kristof Pieters

06 november 2018

Bij drankenhandel Dullaert in de Herenstraat in Sint-Gillis-Waas heeft een kleine brand gewoed aan een elektriciteitskast in het magazijn. Het vuur werd opgemerkt door één van de werknemers. Die reageerde heel koelbloedig en ging de vlammen meteen te lijf met een poederblusser. De brandweer werd opgeroepen en kwam met ploegen uit Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas ter plaatse, maar moest enkel nog nablussen. Het magazijn en de burelen hingen wel onder de rook en werden grondig verlucht. Het winkelgedeelte zelf liep geen schade op maar er was wel geurhinder. De schade zelf bleef beperkt tot de elektriciteitskast die volledig uitbrandde en een houten wand. “De winkel was gewoon open, maar het was erg rustig”, vertelt de zaakvoerster. “Een van mijn werknemers merkte plots het vuur op, bewaarde de kalmte en ging het vuur te lijf met een poederblusser. Dat had meteen effect. Het had echter niet veel langer mogen duren of het vuur was overgeslagen op de houten wand van de burelen. Als de brand ‘s nachts was ontstaan of als er niemand aanwezig was geweest dan hadden de gevolgen veel groter geweest. Nu bleef het gelukkig beperkt tot wat kuiswerk.”