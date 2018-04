Einde van de 'ziekenhuiskamers' SENIOREN DE KROON RUILEN SINT-HELENAKLINIEK IN VOOR NIEUWBOUW KRISTOF PIETERS

24 april 2018

02u45 0 Sint-Gillis-Waas Op de campus van het woonzorgcentrum De Kroon is gisteren een nieuwe vleugel met 90 kamers in gebruik genomen. Die vervangt onder meer de voormalige Sint-Helenakliniek. De bewoners zijn in hun nopjes met de nieuwe kamers.

Een verhuisfirma zorgde gisteren voor het overbrengen van de grote meubelstukken, maar voor de persoonlijke spullen van bewoners werden heel wat familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers ingezet. Elke bewoner kreeg een rolcontainer en drie dozen ter beschikking om onder meer kledij in op te bergen. Vervolgens werd alles via een tijdelijke verbinding over de werfzone naar de nieuwbouw gebracht. Die telt 90 kamers verspreid over twee verdiepingen. Het complex vervangt twee oude vleugels: het voormalige Sint-Helenaziekenhuis en het vroegere moederhuis van de kliniek. Dat laatste zal in een volgende fase omgebouwd worden tot het nieuwe Welzijnhuis. De oude kliniek verdwijnt in juni onder de sloophamer waarna een grote parking kan aangelegd worden.





Fruitboomgaard

Gisteren verhuisden de bewoners van de vleugel uit de voormalige Sint-Helenakliniek. Voor hen is het contrast het grootst, want zij zaten in een gebouw dat volledig was opgeleefd. Maria Puylaert (85) vindt vooral de grote ramen die uitkijken op de binnenplaats en hoofdingang een troef. "De kamer is modern en heeft een mooie badkamer. Het is een groot verschil met mijn vroegere kamer in het oude ziekenhuis. Alleen moet ik hier de weg nog wat leren kennen", lacht ze. Ook Veerle Van Hoecke heeft alleen maar lof voor de nieuwe stek van haar schoonmoeder Alice Wauman (85). "Ze kan wel niet alle meubeltjes meenemen, maar ze krijgt er in ruil wel een kamer voor in de plaats met alle comfort. Het uitzicht op de fruitboomgaard en het speelbos en de ramen tot op de grond maken van deze kamer echt wel een pareltje."





Op het gelijkvloers van de nieuwbouw is er een polyvalente zaal en een heus 'bruin café'. Op 18 mei verhuist ook de polikliniek van het AZ Nikolaas en de huisartsenwachtpost naar hier.





"Er zal hier en daar nog wel wat afgewerkt moeten worden en ook de buitenaanleg moet nog gebeuren", zegt OCMW-voorzitter Pascal Buytaert (CD&V). "We wilden de verhuis echter niet uitstellen omdat die gepaard gaat met een nieuwe dienstregeling voor het personeel. De vroegere Sint-Helenakliniek was een apart eilandje maar deze nieuwbouw is met een glazen passerelle verbonden met de rest van het woonzorgcentrum zodat alles veel efficiënter georganiseerd kan worden."





Vervuilde site

Tijdens de werken werd ook een oud medisch stort aangetroffen. "Er zijn bijkomende stalen genomen van het grondwater om te zien hoever de vervuiling zich uitstrekt. Daarna zal een saneringsdossier worden ingediend bij OVAM. De werken zullen ten vroegste in het najaar starten. De aannemer zal niet zolang wachten voor de buitenaanleg maar alles buiten de vervuilde site al uitvoeren."





Meer over Sint-Helenakliniek

samenleving

mensen

ouderen