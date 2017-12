Eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens 02u51 0

In de Stationsstraat is de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in dienst genomen. Het eerste exemplaar werd op de parking gezet aan Gemeenschapscentrum De Route. In totaal krijgt de gemeente vijf laadpalen tegen 2020. In het voorjaar van 2018 komt er nog een laadpaal in de Kerkstraat, aan de parking naast de kerk. Eandis plaatst de jaren erna nog laadpalen voor elektrische wagens aan de parking van school De Zandloper (Zandstraat), de parking aan school De Hoge Geest (Kieldrechtstraat) en de parking aan de school GOM (Margrietstraat).





Straal van 500 meter

"We hebben in overleg met Eandis bepaald waar de publieke laadpalen het best worden voorzien", zegt schepen Harry De Wolf (CD&V). "We houden rekening met het lokale parkeerbeleid, de aanwezigheid van drukbezochte sites, knooppunten van openbaar vervoer en de beschikbaarheid en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Op termijn moet elke eigenaar van een elektrische wagen binnen een straal van 500 meter een publieke laadpaal ter beschikking hebben." Op de laadpaal zelf staat een gebruiksaanwijzing. Het opladen zelf gebeurt tegen betaling. Intussen investeert de gemeente zelf ook in de aankoop van elektrische dienstwagens. Er werd 29.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van een elektrische wagen met een beperkte laadruimte voor de gemeentelijke administratie. Het gaat om een vervanging van een voertuig dat na een aanrijding total loss was. (PKM)