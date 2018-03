Drie zwaargewonden bij spectaculair ongeval 30 maart 2018

Op de Hogewatergangweg, de parallelweg naast de E34 in Sint-Gillis-Waas, is gisteren om 16.45 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een wagen met aan boord drie werknemers van een firma uit het Gentse, ging ter hoogte van de Duikeldam aan hoge snelheid van de weg. De wagen belandde in de betonnen greppel tussen de parallelweg en de snelweg en schoof ruim 50 meter ver. Daarbij sloeg het voertuig over de kop. Enkele collega's die achter het verongelukte voertuig reden, zagen alles gebeuren. Bij aankomst van de hulpdiensten werd onmiddellijk duidelijk dat de verwondingen van de drie inzittenden ernstig waren. Een van hen verkeerde zelfs in levensgevaar. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. (PKM)