Drie nieuwe Buurtinformatienetwerken (BIN's) in opstart "Inbrakenplaag een halt toeroepen" Kristof Pieters

06 januari 2019

10u34 0 Sint-Gillis-Waas Het succes van het buurinformatienetwerk (BIN) in Meerdonk werkt blijkbaar inspirerend voor de buurgemeenten. In De Klinge is een gelijkaardig initiatief genomen en in het centrum van Stekene gaan er zelfs twee BIN’s van start. Ook in Sint-Gillis-Waas werd intussen al een oproep gedaan naar de bevolking om samen te werken.

Op 1 november 2017 ging het eerste buurtinformatienetwerk van start binnen de politiezone Waasland-Noord, het BIN Meerdonk. Momenteel telt de zone al 14 buurtinformatienetwerken en die kunnen mooie resultaten voorleggen. Er zijn nog geen jaarcijfers beschikbaar maar in de eerste helft van 2018 daalden de inbraken in gebouwen over alle BIN’s heen met 71%, de diefstallen van en in voertuigen met 39% en de fietsdiefstallen met 83%. “We mogen geen algemene conclusies trekken maar het is duidelijk dat burgers en politie samen voor een veiligere woonomgeving kunnen zorgen en dat de opgerichte BIN’s hun steentje hebben bijgedragen”, klinkt het tevreden bij de politie.

Intussen is ook in De Klinge het initiatief genomen tot een buurtinformatienetwerk. “Ons dorp wordt de afgelopen tijd geteisterd door inbraken en vandalisme”, zegt mede-initiatiefnemer Tony Melis. “Bijna elke dag is het wel prijs in een woning, bergplaats of werkcamionette. In Meerdonk hebben ze een gelijkaardige plaag een halt kunnen toeroepen door een buurtinformatienetwerk op te richten. We zijn daarom daar eens ons licht gaan opsteken en bij de lokale politie. Met de komst van het BIN in Meerdonk daalde het aantal feiten spectaculair en kregen de inwoners ook preventietips van de politie. We hopen hetzelfde effect te bereiken.”

Donderdagavond 10 januari geeft de politiezone Waasland-Noord om 19.30 uur samen met de initiatiefnemers Tony Melis, Roeland Dejongh, Debby Rombaut en Ward Van Iseghem een uitgebreide infovergadering over het buurtinformatienetwerk De Klinge in zaal ‘De Klingenaar’ in de Kieldrechtstraat in De Klinge. Alle Klingenaars zijn van harte welkom en inschrijven is niet nodig. Meer info kan men vinden via de facebookpagina “Veilig De Klinge”, een initiatief van een groep Klingse buurtbewoners die zich inzetten voor een veiliger dorp. “We ondersteunen hiermee ook het sociale leven van ons dorp en zetten ook evenementen en activiteiten door en voor o plaatselijke verenigingen, buurtcomités, scholen, enz in de kijker”, benadrukken de initiatiefnemers. “Door vele contacten met de buren ontstaat er een spontane natuurlijke samenwerking om de veiligheid te bevorderen.”

Ook in Stekene is men geïnspireerd geraakt door het succes van de BIN’s. Daar worden in het centrum zelf twee buurtinformatienetwerken boven de doopvont gehouden: Stekene Oost en Stekene West. Maandag 21 januari om 19.30 uur is er een infosessie in OC Gildenhuis in de Dorpsstraat 42 in Stekene. Intussen werd op facebook ook een oproep gedaan naar de inwoners van Sint-Gillis-Waas om zich op deze manier te verenigen.