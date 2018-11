Drie inbraken in bestelwagens





Kristof Pieters

30 november 2018

11u31 0

Een dievenbende heeft het gemunt op werkcamionettes in De Klinge. In onze krant brachten we al het verhaal van Dakwerken Van Camp wiens bestelwagen met werkmateriaal werd leeggeplunderd maar intussen blijkt dat ze niet de enige slachtoffers zijn. Donderdagochtend werd er ook een inbraak vastgesteld in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Schooldreef. De dieven forceerden het slot van het portier aan de achterzijde en gingen ervandoor met werkmateriaal. Dezelfde nacht werd ook ingebroken in een camionette in de Heidestraat. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. Vermoedelijk werden zij opgeschrikt door het alarm. Vrijdagochtend tot slot hebben dieven ingebroken in een woning in de Molenhoekstraat in Meerdonk. De dieven werden echter opgeschrikt door de bewoonster en vluchtten weg.