Drie gewonden bij crash tegen gevel Kristof Pieters

04 september 2018

In de Lage Kerkwegel in Sint-Gillis-Waas zijn vanmiddag om iets na 14 uur drie personen gewond geraakt bij een ongeval. De bestuurder van een Opel Corsa verloor om onduidelijke reden plots de controle over zijn wagen. Hij knalde vervolgens tegen de gevel van een woning. Hoewel de wagen niet erg snel reed was de klap vrij groot. De bestuurder en zijn twee passagiers werden allen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Een van hen raakte zelfs zwaargewond. De gevel van de woning raakte slechts licht beschadigd, instortingsgevaar was er niet. De wagen daarentegen was total loss en moest getakeld worden.