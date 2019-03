Documentaire toont harde stiel van boerenleven Kristof Pieters

19 maart 2019

19u36 0 Sint-Gillis-Waas In GC De Route kan men op vrijdag 29 maart een bijzondere documentaire gaan bekijken over het leven op zes Oost-Vlaamse landbouwbedrijven.

Filmmaker Brecht Vanhoenacker volgde anderhalf jaar lang werk en leven op zes Oost-Vlaamse boerderijen. De landbouwers vertellen in de documentaire ‘Wat hebben we verdiend vandaag?’ over de hindernissen en vragen waar zij elke dag mee geconfronteerd worden en nemen de tijd om uit te leggen waarom ze met hart en ziel voor hun stiel gekozen hebben en blijven kiezen.

Deze documentaire gaat over de leefbaarheid en sociale impact van het familiale landbouwbedrijf. De vertoning is op vrijdag 29 maart om 20 uur in GC De Route en is gratis. Aanwezigen krijgen een gratis drankje na de voorstelling. Inschrijvingen zijn mogelijk tot maandag 25 maart via deze link www.sint-gillis-waas.be/webformulieren/documentaire of via 03 727 17 00. Let op: De plaatsen zijn beperkt, tijdig inschrijven is de boodschap.