Discussie over aanpak asbestprobleem in gemeenteschool 07 april 2018

02u45 0 Sint-Gillis-Waas Na een heftige discussie is er in de gemeenteraad geen beslissing gevallen over de aanpak van het asbestprobleem in gemeenteschool De Zandloper.

Het punt voor de vernieuwing van het dak van de gemeenteschool werd donderdag uiteindelijk van de agenda gehaald. De CD&V-meerderheid kreeg forse tegenwind van alle oppositiepartijen. De meerderheid wil de asbesthoudende golfplaten en een 'asbestverdacht' tussendak laten vernieuwen, maar niet het onderdak. N-VA stelde voor om alles aan te pakken, inclusief het onderdak, voor een bedrag van 80.000 euro, wat 30.000 euro meer zou kosten. De gemeenteraadsleden van alle andere partijen, behalve CD&V, volgden het voorstel van N-VA. Volgens een extern veiligheidsbureau bestaat het onderdak niet uit asbesthoudend materiaal, maar het sluit niet uit dat er door verwering van de bovenliggende asbesthoudende daken wel asbestvezels in het onderdak zijn terechtgekomen. 'Er werden al restanten van het onderdak aangetroffen op het meubilair van de eetzaal. Daarom wordt er geadviseerd om het hele dak samen te verwijderen en te vernieuwen', aldus het bureau. "Tot op heden werden geen beschadigingen vastgesteld, waardoor het risico op verspreiding van schadelijke deeltjes asbest zeer klein is", zei schepen voor Onderwijs Maaike De Rudder (CD&V). Voor N-VA is dat onbegrijpelijk. "Waarom volgt men een duidelijk advies van een extern bureau niet? Op dit vlak zijn geen compromissen of halve maatregelen mogelijk. Dit is niet 'geld door ramen en deuren naar buiten gooien', zoals de schepen het omschrijft", aldus N-VA-raadslid Denis D'hanis. (JVS)