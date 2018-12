Dieven weg met juwelen, geld en cadeaubon Kristof Pieters

27 december 2018

In de Bareel in De Klinge werd er ingebroken in een woning. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. Dieven braken ook nog binnen in een woning in de Hulsstraat in De Klinge. Daar werden er juwelen, geld en een cadeaubon ontvreemd. Tot slot was er nog een inbraak in een woning in de Sint-Gillisstraat. Dieven gooiden een steen door een raam en verschaften zich zo toegang tot de woning. Er werden juwelen en geld gestolen.