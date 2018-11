Dieven weg met fiets uit garage Kristof Pieters

06 november 2018

Dieven hebben een fiets gestolen uit een garage in de Molenstraat in Sint-Gillis-Waas. De diefstal werd maandag vastgesteld. Dezelfde nacht werd er ook ingebroken in een camionette die geparkeerd stond op een oprit in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar werd enkel wat kleingeld buit gemaakt.