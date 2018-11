Dieven plunderen filmset van Seuvele Mannen Voor 5.000 euro aan materiaal gestolen Kristof Pieters

19 november 2018

14u49 5 Sint-Gillis-Waas Onbekenden hebben de set leeggeroofd van De Seuvele Mannen, een filmclub uit De Klinge. De vereniging was bezig met opnames in een leegstaande woning in de Hulststraat. Er is voor zo’n 5.000 euro aan materiaal gestolen. “Een enorme tegenslag, want onze nieuwste prent is nog maar half afgewerkt”, zegt producer en acteur Rudy Van Bunder. Er is intussen een crowdfunding opgestart.

De leden van de filmclub vermoeden dat de dieven op de hoogte waren dat er duur materiaal in het huisje lag opgeslagen. “Het gaat om een leegstaande woning, de bewoner is recent verhuisd naar een rusthuis”, vertelt Rudy Van Bunder. “Het gaat om familie van een van onze leden. Het was een geknipte filmlocatie. Het huisje is nog helemaal gemeubileerd en de tijd is er blijven stilstaan. We proberen altijd erg discreet te zijn, zodat we in alle rust kunnen filmen. We hadden al een vijftal avondopnames achter de rug, maar die zijn misschien niet helemaal onopgemerkt gebleven omdat we met heel wat lichtmateriaal en zelfs een regeninstallatie aan de slag waren. We dachten echter dat ons materiaal er achter slot en grendel veilig lag opgeslagen. Zondagmiddag hebben we de inbraak vastgesteld. De dieven hebben geen moeite gespaard. Ze hebben een bareel uit de grond getrokken zodat ze met een wagen achter de tuin konden rijden. Daar hebben ze de omheining omgeplooid. Zowel van het schuurtje als de achterdeur hebben ze het slot geforceerd. De dieven namen de benen met peperduur materiaal, zoals een dolly, professionele ledverlichting, een videostatief, enzovoort. Alles samen is het gestolen materiaal bijna 5.000 euro waard.”

De Seuvele Mannen is een vriendengroep die ontstaan is vanuit Chiro Inter-Jeugdig. “Seuvel is Klings voor een beetje onnozel. Als oud-leiders gaven we ieder jaar op Christus Koning voor één dagje weer leiding aan de chiroleden. Iemand opperde het idee om aan de hand van een film spelletjes aan te leren en zo is de bal aan het rollen gegaan. Onze eerste kortfilm ‘Duivenkop’ ging over doping in de duivensport. Ondertussen hebben we al vijf kortfilms ingeblikt in evenveel jaar en waren we nu dus bezig aan onze zesde prent. We leggen de lat steeds een beetje hoger en bijgevolg komt er ook steeds meer professioneel materiaal aan te pas. Bij de vertoningen van onze vorige film hebben we zo’n 2.000 euro opgehaald en we organiseren ook al eens een filmquiz. Dat geld investeren we dan in de aankoop van materiaal.”

Geen camera’s gestolen

De diefstal is dan ook een zware tegenslag voor de Seuvele Mannen. “Gelukkig gaat het niet om al ons materiaal, want de camera’s nemen we altijd mee naar huis. De film komt dus niet in gevaar. Voorlopig kunnen we materiaal van iemand gebruiken, maar we zullen natuurlijk wel sommige zaken opnieuw moeten aankopen. De verwachtingen voor deze kortfilm zijn hoog gespannen. We zijn al sinds begin dit jaar aan het draaien en zitten nu aan zo’n 30 minuten film. We hopen tegen de zomer van volgend jaar klaar te zijn.”

Oproep naar getuigen

De Seuvele Mannen hebben via sociale media een oproep gedaan naar getuigen. De diefstal is gebeurd tussen vorige week dinsdag en zondagmiddag. Een hond van de buren ging aan het blaffen in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur, dus mogelijk gebeurde de diefstal toen. Wie tips heeft, kan die melden via rvanbund@scarlet.be. Intussen is er ook een crowfunding opgestart. Meer info hierover op: https://www.facebook.com/seuvelemannen/