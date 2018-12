Dieven forceren poort van schroothandelaar Kristof Pieters

13 december 2018

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben dieven zich toegang verschaft op het terrein van een schroothandelaar in de kmo-zone Kluizenhof in Sint-Gillis-Waas. Ze forceerden de poort. Het is niet duidelijk wat er juist gestolen werd.