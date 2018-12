Dieven betrapt bij inbraak in garage Kristof Pieters

03 december 2018

16u11 1

In een woning in de Molenhoekstraat in Meerdonk werd ingebroken. In de garage werd een isolatieweerstandsmeter ontvreemd. Toen de bewoonster de dieven opmerkte, namen ze de vlucht. Er werd ook ingebroken in een woning in de Okkevoordestraat in Meerdonk. Daar werden juwelen gestolen.