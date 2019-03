Dertiger riskeert 5 jaar cel in beroep voor inrijden op omstanders café Jeffrey Dujardin

26 maart 2019

16u16 0 Sint-Gillis-Waas Y. O. (30) uit Sint-Pauwels, die in 2017 inreed op een groep omstanders aan een café in Kemzeke, moest zich in het Gentse hof van beroep verantwoorden. In eerste aanleg kreeg hij vijf jaar cel voor poging doodslag. Daarnaast kreeg hij zes maanden cel voor de gebruiksdiefstal van de wagen.

De feiten speelden zich af in de nacht van 26 november 2017. O. reed toen met een BMW, die hij van de oma van zijn vriendin weggenomen had, in op enkele bezoekers van café Den Doorn in de Molenstraat die buiten stonden. Johny Lapere werd daarbij frontaal aangereden en weggeslingerd. Hij liep verschillende breuken op en is tot op vandaag voor de volle honderd procent arbeidsongeschikt. “Het leven van mijn cliënt is nooit meer hetzelfde geweest na die nacht”, zei de advocaat van het slachtoffer. “Hij was een jonge vrolijke man die als een normale persoon door het leven ging, met een grote passie voor motorfietsen. Mijn cliënt heeft sindsdien geen dag meer kunnen werken, en geen minuut meer op een moto kunnen zitten. Hij heeft zware letsels opgelopen aan zijn rug en schouders. En heeft ook zware psychische letsels eraan overgehouden, hoofdpijn en concentratiestoornissen.”

Ruzie

Kort voordien was O. uit het café gezet omdat hij er problemen zocht. “Hij had het aan de stok gekregen met een vrouwelijke klant en omdat hij wat agressief werd, zette de cafébaas hem buiten”, zei procureur-generaal Francis Desterbeck die de feiten bewezen acht. “Hij stapte in zijn wagen, reed eerst een blokje rond met de BMW en reed erna in op de omstanders. De meesten konden opzij springen, maar het slachtoffer had minder geluk. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Enkele uren later werd O. gearresteerd, om 3.12 uur. Op dat moment had hij nog altijd 0,67 promille in zijn bloed.” Volgens de procureur-generaal reed de verdachte opzettelijk in op de cafégangers. “Uit de verklaringen van getuigen is dit duidelijk. De politie vond ter plekke ook geen remsporen terug, dat zegt genoeg. De man is al meer dan 30 keer veroordeeld, waaronder voor meerdere geweldsdelicten. Ik vraag om de straf te bevestigen.”

De advocaat van O. vroeg voor een herkwalificatie naar onopzettelijke slagen en verwondingen en vroeg een probatiestraf met uitstel. “Mijn cliënt deed het niet opzettelijk, het was een spijtig ongeluk. Hij belde na de feiten onmiddellijk zijn moeder en zus: ‘Ik heb iets gedaan, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb dit niet gewild.’” Y. O. kwam ook nog aan het woord, hij betuigde met tranen in de ogen zijn spijt over de feiten. Uitspraak op 30 april.