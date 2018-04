Delfina gevierd voor 100ste verjaardag 10 april 2018

02u57 0

Delfina Beck uit Sint-Gillis-Waas heeft haar honderdste verjaardag gevierd en dat ging niet onopgemerkt voorbij. De familie nodigde niet alleen het schepencollege maar ook verplegend personeel uit voor deze feestelijke dag. Ook Vera Vlyminck van CM-Thuiszorg was aanwezig samen met enkele oppasvrijwilligers om de eeuwelinge in de bloemtjes te zetten. "Gaby en Trudy zijn al vele jaren actief als vrijwilliger voor de dienst CM-Oppas aan huis. Zij gaan regelmatig langs bij Delfina zodat de familie er eens even tussenuit kan. Dankzij de inzet van familie, het verplegend personeel dat dagelijks langskomt en de hulp van de vrijwilligers kan Delfina tot op vandaag thuis blijven wonen."





(PKM)