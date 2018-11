Defecte zoutstrooier wordt vervangen Kristof Pieters

15 november 2018

14u20 1

Sint-Gillis-Waas gaat een nieuwe zoutstrooier kopen. De gemeente heeft nu twee zoutstrooiers om de wegen op het grondgebied in de winter sneeuw- en ijsvrij te houden. Een daarvan is echter zestien jaar in gebruik en is defect. De gemeente heeft nu veertigduizend euro uitgetrokken voor een nieuwe. De nieuwe zoutstrooier zal beschikken over een laadbak van vijf kubieke meter en een containerslede. Verder wordt de zoutstrooier uitgerust met de nodige verlichting en verschillende systemen om een veilig en correct gebruik te garanderen.