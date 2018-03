De Zandloper krijgt zonnewering 02 maart 2018

De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas heeft de plaatsing van zonnewering goedgekeurd bij de basisschool De Zandloper in Sint-Pauwels. De leerlingen ondervinden nu veel hinder van het zonlicht. Ze worden erdoor verblind en het wordt ook snel te warm in de lokalen langs de zuidzijde van het gebouw. Momenteel wordt deze hinder opgevangen door gordijnen maar buitenzonnewering is efficiënter op vlak van warmtewering en UV-weerstand. Het gaat om een investering van 30.000 euro. (PKM)