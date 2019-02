De dodendraad herleeft met lint van krokussen Kristof Pieters

24 februari 2019

09u05 0 Sint-Gillis-Waas De grens tussen Nederland en België zal dit voorjaar letterlijk te zien zijn als een lint van witte krokussen. Door het warme lenteweer duiken hier en daar de eerste bloemen al op. In De Klinge is er wel sprake van sabotage door een iets te vlijtig konijn.

In het najaar van 2018 sloegen Belgische en Nederlandse grensgemeenten de handen in elkaar om langs het traject van de dodendraad zo’n 200.000 witte krokussen te planten, van aan het drielandenpunt tot een de kust. Zo’n 350 de leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar van de scholen uit Sint-Gillis-Waas en Hulst namen aan dit project enthousiast deel. De leerlingen plantten krokussen langsheen de Koningsdijk en aan de reconstructie van de Dodendraad aan het Klingspoor. “Helaas is op die laatste plaats na meerdere plantpogingen vastgesteld dat de krokusbollen erg in de smaak vallen bij een vlijtig konijn”, zegt Maya Trienpont van de cultuurdienst. “Onderzoek moet nog uitwijzen of het om een Nederlandse of Belgische saboteur gaat”, klinkt het lachend.

De dodendraad was een elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog op de Belgisch-Nederlandse grens. De draad werd door de Duitse bezetter neergezet om Belgische oorlogsvrijwilligers, vluchtelingen, spionnen, Duitse deserteurs en smokkelaars tegen te houden. In 2018 was het 100 jaar geleden dat, na de Wapenstilstand, de dodendraad werd afgebroken. Het is nu wachten tot de krokussen ontluiken en zich in al hun pracht in het grenslandschap tonen. In enkele buurgemeenten zoals Stekene zijn de eerste bloemen intussen al opgedoken.

In een fotowedstrijd strijden de leerlingen van de scholen die in september en oktober vorig jaar krokusbollen hebben geplant om de vrucht van hun eigen werk op beeld vast te leggen. De winnende foto sleept onder meer een lezing op school van jeugdauteur Rob Baetens in de wacht. Zijn boek Wisselstroom gaat over de 13-jarige jongen Fiele die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de grens met Nederland woont en zo de dodendraad van dichtbij ervaart.

De #dodendraadkrokus is gelanceerd op sociale media. Iedereen die de bloeiende krokussen spot, fotografeert, filmt en deelt werkt zo mee aan het virale verhaal van ‘De dodendraad leeft’ en het krokuslint.