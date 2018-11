Dakwerkers voor vierde keer in vijf jaar tijd beroofd “Zelfs camera’s houden dieven niet tegen” Kristof Pieters

29 november 2018

18u05 0 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben donderdag ingebroken in een bestelwagen van Dakwerken Van Camp uit De Klinge. De daders gingen aan de haal met zo’n 7.000 euro aan werkmateriaal. Het is al de vierde keer in vijf jaar tijd dat vader en zoon Van Camp hun camionette leeggeroofd zien. “We hebben al overal camera’s gehangen maar niks houdt de dieven tegen”, zuchten ze.

De hele inbraak werd van begin tot einde vastgelegd door verschillende bewakingscamera’s die Yorick en Roger Van Camp hebben geplaatst na een vorige diefstal begin vorig jaar. Op de beelden is te zien hoe twee mannen zich om 2.19 uur snel op de oprit begeven en op amper 20 seconden tijd de deur van de bestelwagen openen. “Ze hebben echter de tijd genomen om de meest waardevolle gereedschappen te sorteren”, vertelt Yorick. “Eén van de dieven zat meer dan twintig minuten in de laadruimte met de deur dicht terwijl de andere op de uitkijk stond. Ze waren goed voorbereid. Op de camerabeelden is te zien hoe ze te voet resoluut naar onze oprit stappen. Ze gingen bijzonder doelgericht tewerk.”

Voor de dakwerkers is de diefstal een grote tegenslag. “We zaten vandaag noodgedwongen thuis want bijna alle materiaal is gestolen”, vult vader Roger aan. “Het gaat om boormachines, cirkelzagen, slijpschijven en nagelschieters en dat van de beste merken zoals Makita. We zijn het nu echt wel beu aan het worden want het is al de vierde keer in vijf jaar tijd dat we beroofd worden. We hebben ons materiaal laten verzekeren maar de verzekeringsmaatschappij heeft na een vorige diefstal al geëist dat we camera’s installeerden. Dat schrikt de dieven echter niet af. Eén camera werd omgeplooid en van de andere toestellen hebben ze zich eigenlijk niks aangetrokken. Jammer genoeg zijn de beelden iets te onzuiver om de daders te kunnen herkennen. We denken er nu over na om een omheining te plaatsen maar waar eindigt het natuurlijk. Bij een vorige inbraak zaten de dieven in de garage en werd voor zo’n 12.000 euro aan materiaal gestolen. Het brengt dus niet op om de bestelwagen elke dag volledig leeg te maken. Dat zou bovendien een enorme klus bovenop ons normale werk zijn.”

De dakwerkers zijn niet de enige slachtoffers. Woensdag werd ook al een inbraak vastgesteld in een bestelwagen in Ten Hogen in De Klinge. Ook daar werd het slot van het portier aan de achterzijde van de bestelwagen geforceerd en gingen dieven aan de haal met werkmateriaal. Ook aan de Hoge Rode Moer werd een inbraak gepleegd in een bestelwagen van werklui. Het gaat vermoedelijk om een goed georganiseerde bende. In De Klinge zit de schrik er goed in. Op sociale media hebben een aantal inwoners intussen een oproep gelanceerd om samen een buurtinformatienetwerk op te richten.