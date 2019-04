Dakbedekking in asbest wordt deze zomer weggehaald bij lagere school GOM Kristof Pieters

08 april 2019

15u33 0 Sint-Gillis-Waas Nog deze zomer zal het dak van de gemeentelijke lagere school GOM in Meerdonk gerenoveerd worden. Het dak bestaat gedeeltelijk uit asbesthoudende materialen.

Asbest zit in bijna elk gebouw dat werd gebouwd in de jaren zestig, zeventig of tachtig. Ook in het schoolgebouw van de GOM bestaat de dakbedekking en het tussendak uit asbesthoudende materialen. Het gebouw staat in de asbestinventaris en wordt jaarlijks geëvalueerd. Tot op vandaag werden geen beschadigingen vastgesteld waardoor het risico op verspreiding van schadelijke deeltjes asbest zeer klein is maar uiteraard kan het asbest beter zo snel mogelijk verwijderd worden.

De gemeenteraad besliste in april vorig jaar om zowel de dakbedekking, het tussendak als het onderdak en de verlichting te vervangen. Hiervoor werd een ontwerper aangesteld. MAN Architecten, een ontwerpbureau uit Sint-Niklaas, koos in zijn ontwerpen voor het realiseren van een groendak. “Voor het verwijderen van het asbestdak kunnen we rekenen op subsidies van OVAM”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Er kan daarnaast een premie aangevraagd worden bij Fluvius en het Vlaams Energieagentschap voor het vervangen van de verlichting. In overleg met de aannemer worden de werken gepland vanaf augustus en gefaseerd uitgevoerd zodat de werking van de school niet in het gedrang komt.”