Daar zijn ze weer; tulpenvelden kleuren polder Kristof Pieters

04 april 2019

Amateurfotografen en fietsers weten opnieuw waar naartoe. De tulpenvelden in de Rode Moerpolder en Koningskieldrechtpolder staan terug in bloei. Het zijn Nederlandse boeren die elk jaar enkele velden huren bij plaatselijke boeren om er tulpenbollen te kweken. De keuze voor Meerdonk heeft te maken met de aanwezigheid van water. Doorheen de polder loopt de Kieldrechtse Watergang. De enorme bloemenvelden zorgen voor heel wat kleurenpracht in het landschap. De fel gekleurde tulpenvelden vallen al van kilometers ver op. De bloemen blijven staan tot ze uitgebloeid zijn want het is de kwekers enkel te doen om de bollen.