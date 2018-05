Cultuurraad viert 25-jarig bestaan 18 mei 2018

De cultuurraad van Sint-Gillis-Waas heeft zijn 25-jarig bestaan gevierd. In de algemene vergadering van de CR zetelen vertegenwoordigers van 52 culturele verenigingen en zes experts. Die komen twee keer per jaar bijeen. Het bestuur komt maandelijks bijeen en adviseert het gemeentebestuur in haar cultuurbeleid. Ze organiseert ook eigen activiteiten zoals de kunstenaarsroute, de cultuurbeurs en de poëziewedstrijd.





