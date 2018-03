Controle verloren 08 maart 2018

02u35 0

In de Grouwesteenstraat in Sint-Gillis-Waas is dinsdag rond 16 uur een bestuurster de controle over haar wagen verloren. Ze kwam met de auto tegen een geparkeerde aanhangwagen terecht. De bestuurster werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (PKM)