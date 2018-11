Computermodel test maatregelen tegen wateroverlast Grootste knelpunt is Watergang der Hoge Landen Kristof Pieters

26 november 2018

18u06 0 Sint-Gillis-Waas Er liggen een heel aantal maatregelen op tafel om nieuwe overstromingen in Sint-Gillis-Waas te voorkomen. Al die ingrepen werden uitgetest in een computermodel dat de gemeente samen met de provincie heeft opgesteld. Het grote knelpunt is de Watergang der Hoge Landen. Ofwel moet die verbreed worden, ofwel moet overtollige water afgevoerd worden via de Zuidelijke Watergang. De resultaten van de studie worden binnenkort aan de gemeenteraad voorgesteld.

Na de zware wateroverlast in 2016 bracht de gemeente Sint-Gillis-Waas alle waterbeheerders in het Benedenschedelbekken rond de tafel. In een nieuw samenwerkingsverband werd beslist om een afwateringsmodel op te maken voor het hele grondgebied. “Alle waterlopen werden opgemeten en in een computermodel gebracht”, licht schepen Chantal Vergauwen (CD&V) toe. “De provincie Oost-Vlaanderen financierde de opmaak van heel deze operatie. Het voorbije jaar werden verschillende mogelijk maatregelen in het rekenmodel gesimuleerd. Het gaat om een heel rits aan maatregelen die een herhaling van de wateroverlast van 2016 moeten voorkomen. Zo werd specifiek bekeken hoe het waterpeil in de Watergang der Hoge Landen voldoende laag gehouden kan worden. Het is immers hier waar het cruciale knelpunt van de gemeente zich situeert.”

Twee opties bieden volgens het computermodel soelaas. “En dat is het verbreden van de Watergang der Hoge Landen of het via een alternatieve weg afleiden van overtollig water via de Zuidelijke Watergang”, vat Vergauwen samen. “Voor de Loeverbeek werd het effect van een overstromingsgebied tussen de Loeverstraat en de Heerweg onderzocht. De aanleg van een voldoende groot bufferbekken voorkomt kritieke overstromingen in de Tybaartstraat en Loeverstraat.”

Voor de Blokstraatbeek ligt de oplossing in het verbeteren van het profiel van deze waterloop zodat het water vlotter wegstroomt. Dat vraagt een ingrijpende aanpak ter hoogte van de gemeentelijke begraafplaats. “Voor de Vrasenebeek werd bevestigd dat het bufferbekken in de Nieuwkerkenstraat te klein is”, vervolgt de schepen. “Door het aanleggen van grotere overstromingsgebieden tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas kunnen kritieke overstromingen in de Nieuwkerkenstraat worden voorkomen.”

Zodra het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd is, wil men snel werk maken van de nodige werken. “Want de voorspelde klimaatgevolgen maken het noodzakelijk om meteen aan de slag te gaan”, besluit Vergauwen.

De resultaten van het computermodel worden binnenkort aan de gemeenteraad voorgesteld. “We kunnen dit uiteraard alleen maar toejuichten maar eigenlijk kan de gemeente met kleinere ingrepen ook al veel zelf doen”, reageert Koen Daniëls (N-VA). “Het is niet voldoende om baangrachten stelselmatig te maaien maar om de twee jaar moet ook het slib eruit gehaald worden. Ook moet de toegang naar die grachten gevrijwaard worden en daar knelt het schoentje vaak. Recent nog heeft het college tegen het advies van haar eigen administratie een perceel grond verkocht dat het onderhoud aan waterlopen ernstig belemmerd.”