CD&V maakt nieuwe namen bekend voor lijst 25 januari 2018

CD&V Sint-Gillis-Waas maakte tijdens zijn nieuwjaarsreceptie tien nieuwe namen bekend van kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwkomers zijn Roeland Salaets (voorzitter CD&V en Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen), Katrien Dullaert (leerkracht), Sylvia Stessens (bestuurder Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen), Bart Verelst (zaakvoerder), William Vermeulen (zelfstandige), Marc Van Britsom (bewakingsagent), Linda Baert-Dhondt (zelfstandige), Kim Schelfaut (docent), Leo De Clerck (commercieel en HR-verantwoordelijke) en Matthias Van Zele (voorzitter Jong CD&V en OCMW-raadslid). Opvallend is de komst van Leo De Clerck. Die zetelde tot voor kort als fractievoorzitter voor CD&V in Stekene maar verhuisde intussen naar Sint-Gillis-Waas. Met de huidige schepenen en raadsleden meegerekend zijn er nu twintig kandidaten bekend. Er worden later nog vijf nieuwe namen bekend gemaakt. (PKM)