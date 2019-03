Carnavalisten heropenen bankautomaat in De Klinge Kristof Pieters

03 maart 2019

De Klingse Vodderoapers organiseerden zondag een carnavalsstoet door de grensgemeente. Prins Peppie mocht de scepter zwaaiten over de 59e stoet. Traditioneel vonden carnavalisten weer heel wat inspiratie in de lokale actualiteit. Onder meer bij Maaike De Rudder, de jongste burgemeester van het land. Zij reed rond op een driewieler. De originaliteitsprijs ging echter naar de jongeren die de ING-bank eenmalig heropenden. Op sociale media is daarover de laatste tijd heel wat commotie. ING heeft haar agentschap in De Klinge gesloten en ook haar geldautomaat meegenomen. Hierdoor is er in het dorp momenteel geen enkele geldautomaat meer over. Verkleed als gangsters uit de populaire Netflix-reeks Casa de Papel besloten de carnavalisten de automaat zondag alsnog eenmalig te heropenen en het geld uit te delen aan de toeschouwers.