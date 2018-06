Buurtinitiatieven bekroond 27 juni 2018

02u43 0

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft gisteren samen met de Koning Boudewijnstichting de laureaten bekendgemaakt van de projectoproep 'Buurten op den Buiten'. 46 lokale projecten om de bewoners van een landelijke buurt samen te brengen, kregen steun. In Sint-Gillis-Waas waren dat twee initiatieven. In De Klinge gaat het om 'Tuup, da klingt!', dat jaarlijks een drietal activiteiten aanbiedt aan de inwoners. Zij ontvangen 3.500 euro. In Meerdonk krijgt 'Vriendenkring Panneweel' 3.392 euro voor de Open Schuurdagen in het Saeleghem Krekengebied. Zij organiseren maandelijks activiteiten in het Krekengebied, maar ook een repaircafé, een fruitfeest en een picknick op een erf. (PKM)