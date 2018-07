Buren Houtvoort komen voor tweede maal samen 12 juli 2018

De tweede editie Burenfeest Houtvoort in Sint-Gillis-Waas is opnieuw een voltreffer geworden.





"Vorig jaar hadden we een tent staan voor de communie van onze dochter en hadden we het idee om iedereen uit onze straat uit te nodigen op een drink", zegt initiatiefnemer en Vlaams parlementslid Koen Daniëls.





"Mensen die hier al tientallen jaren woonden, leerden buren van een beetje verder pas echt goed kennen. De vraag naar een tweede editie klonk dan ook luider en luider."





Samen met Pieter Achtergale van Dapitofun sloeg hij daarom de handen in elkaar voor de tweede editie.











(PKM)