Buitenspeeldag op molensite 18 april 2018

Vandaag, woensdag 18 april, organiseert de gemeente Sint-Gillis-Waas de jaarlijkse Buitenspeeldag voor de kinderen van de lagere school. Het is een initiatief van Nickelodeon, Studio 100 tv, Ketnet, VTMKZOOM, Kadet, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid. De televisiezenders gaan op die woensdag van 13 tot 17 uur op zwart. In Sint-Pauwels kunnen jongeren terecht op een sportnamiddag aan de Roomanmolen. Er zijn leuke luchtattracties en toffe en originele sporten. Het thema dit jaar is 'Leger'. Info: sport@sint-gillis-waas.be of 03 727 17 00. (PKM)