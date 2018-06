Budget afgesloten met 1,7 miljoen euro reserve 21 juni 2018

02u38 0

Net als vorig jaar sluit de gemeente Sint-Gillis-Waas haar budget gezond af en dit ondanks een investeringsuitgave van ruim 7 miljoen euro. Het exploitatiebudget geeft, na aftrek van schuldaflossing en intresten, een overschot van ruim 1,7 miljoen euro, of meer dan het dubbele dat werd verwacht.





"Dit is te danken aan een eenmalige ontvangst van de investeringsintercommunale Fingem", zegt schepen Maaike De Rudder. "Anderzijds was er ook een negatief effect door de tragere inning van zowel personenbelasting als onroerende voorheffing. Wat de personenbelasting betreft, werden er in 2017 door de Federale overheid immers voor een miljoen meer rechten vastgesteld dan uitgekeerd."





De energiebesparende maatregelen werpen ook al vruchten af. Het gecumuleerde overschot loopt intussen op tot meer dan 5 miljoen euro. Nadat in 2015 en 2016 niet geleend werd en belangrijke schuldafbouw werd gedaan, nam de schuld in 2017 wel met 3,2 miljoen euro toe.





"Maar de laatste drie jaren samengevoegd, is er nog steeds een lichte daling", licht De Rudder toe. "In 2018 zal de schuld verder met minimaal 1 miljoen euro afnemen, ook al wordt er opnieuw zwaar geïnvesteerd." (PKM)