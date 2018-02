Brouwerij in oude steenbakkerij OOK DEGUSTATIE OP NIEUWE SITE GELAUWERDE 'THE MUSKETEERS' KRISTOF PIETERS

13 februari 2018

03u01 0 Sint-Gillis-Waas Troubadour Magma heeft voor het vijfde opeenvolgende jaar goud gewonnen op de Beer Awards, een unicum. Het gaat hard voor brouwerij The Musketeers dat haar paradepaardje in een vijftiental landen wereldwijd verkoopt. In maart start de bouw van een gloednieuwe brouwerij in een oude steenbakkerij in Sint-Gillis-Waas, met bezoekerscentrum en degustatieruimte.

Het bier Troubadour Magma van brouwerij The Musketeers heeft voor het vijfde jaar op rij een Belgian Beer Award gewonnen in de categorie 'amber' van meer dan 6,5%. Dat is een absoluut unicum. Brouwers Kristof De Roo en Stefaan Soetemans hebben met Troubadour Magma dan ook een paradepaardje in huis. Het was eerder al 'Country winner' op de World Beer Awards.





Consument

"Maar de Belgische award ligt ons zeker even nauw aan het hart", zegt Stefaan Soetemans. "In tegenstelling tot de World Beer Awards is het niet een jury, maar wel de consument die kiest. De stemming gebeurt namelijk via een website waaraan iedereen kan deelnemen. Men kan slechts één stem per categorie uitbrengen. Dat onze Troubadour Magma voor de vijfde maal goud haalt, is erg belangrijk. België blijft immers onze grootste afzetmarkt. Magma maakt vandaag al 40% uit van het volume van de acht biersoorten die we brouwen. En jaar na jaar blijven we groeien. Vorig jaar was er nog maar eens een groei van 10%. Magma is verkrijgbaar in vijftien landen, maar is vooral populair in de buurlanden Frankrijk en Nederland. Vooral in Frankrijk is het erg hard aan het gaan. Daar is speciaalbier enorm gegeerd. Mensen drinken minder, maar wel beter bier en daar plukken wij de vruchten van. In Nederland is ons bier binnenkort ook in een aantal supermarktketens verkrijgbaar." The Musketeers verwachten binnenkort ook op internationaal vlak een groot contract, maar daarover wil men voorlopig nog niets kwijt.





De forse groei toont in ieder geval de nood aan van de bouw van een nieuwe brouwerij. Die realiseren The Musketeers aan de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas, in een voormalige steenbakkerij naast Wase Golf. "We hebben jammer genoeg wat vertraging opgelopen door problemen met de stabiliteit van de ondergrond", vervolgt Stefaan Soetemans. "De kostprijs van ons project is hierdoor wel fors gestegen, maar we hebben aan het concept niks willen wijzigen. De bouw zal normaal gezien in maart starten en tegen het einde van het jaar moet alles klaar zijn. We hebben intussen ook al een brouwmeester aangeworven. Doordat al veel studiewerk op voorhand is gebeurd, kan de bouw van de nieuwe brouwerij nu erg snel gaan. Dat is ook nodig want we willen ons volume graag opdrijven."





Inkijk

De steenbakkerij zelf wordt een brasserie met groot terras waar mensen de biersoorten kunnen proeven. Aanpalend komt een nieuw gebouw met plaats voor de kantoren en de brouwzaal. Een grote glazen wand zal bezoekers rechtstreeks inkijk geven op de brouwzaal. The Musketeers willen er ook meer gaan experimenteren met nieuwe brouwsels. De opvolging van de succesvolle Troubadour Magma is dus verzekerd.