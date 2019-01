Bromfietser verliest controle na botsing met signalisatiebord Kristof Pieters

16 januari 2019

In de Potterstraat in Sint-Pauwels is dinsdagavond om 22.12 uur een bromfietser lichtgewond geraakt. De bromfietser raakte een signalisatiebord, verloor daarna de controle over zijn stuur en kwam ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.