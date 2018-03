Bromfietser (22) komt om na avondje uit VERONGELUKT OP WEG NAAR HUIS MET BOEZEMVRIEND ACHTEROP SCOOTER KRISTOF PIETERS

19 maart 2018

02u27 0 Sint-Gillis-Waas Gianny Bernard, een 22-jarige metaalbewerker uit Kemzeke, is vrijdagnacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval na een avondje uit met zijn boezemvriend Robin Nachtegael. Op weg naar huis stopten ze nog even om een pizza af te halen. Kort daarna liep het fout. De jongeman verleende met zijn scooter geen voorrang en kwam in aanrijding met een auto.

In de nacht van vrijdag op zaterdag iets na middernacht reed Gianny Bernard met zijn scooter op een vrijliggend fietspad van Sint-Gillis-Waas naar Kemzeke. Achterop zat zijn vriend Robin Nachtegael. Ter hoogte van de Holstraat reed hij een Fiat Abart in de flank aan. Vooral Gianny ving de klap op. Hij werd ter plaatse nog drie kwartier gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. De auto, bestuurd door een 19-jarige jongeman uit Sint-Gillis-Waas, belandde op zijn dak in de gracht. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf. Ook bijzitter Robin raakte lichtgewond.





"Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bromfietser geen voorrang verleend hebben aan de bestuurder van de auto", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem.





De automobilist is zwaar onder de indruk. "Ik ken het slachtoffer vrij goed", vertelt hij. "We hebben een deel van onze jeugd samen doorgebracht. Hij raakte mijn auto links achteraan met zijn scooter. Was ik maar vijf minuten later voorbijgekomen... Ik was dan wel niet in fout, het blijft tragisch."





Pizzabestelling

Robin Nachtegael, die achterop de scooter zat, herinnert zich niet veel meer van het ongeval. Hij raakt zelf slechts lichtgewond. "Gianny en ik waren die avond iets gaan drinken in Sint-Gillis-Waas. We kennen elkaar al sinds de lagere school en zijn boezemvrienden. Vroeger trokken we bijna dagelijks samen op, nu nog altijd een keer per week. Rond middernacht besloten we naar huis te gaan, maar omdat we honger hadden, waren we eerst nog een pizza gaan afhalen. Die wilden we thuis opeten en daarna nog een wandeling maken met Spike, de hond van Gianny."





Robin weet niet hoe het ongeval kon gebeuren. "De oversteekplaats is niet meteen de best verlichte, maar we hadden die weg al vaak genomen. Is hij even verstrooid geweest of zag hij de auto niet komen?"





Volgens Robin zat Gianny na een moeilijke periode terug goed in zijn vel. "Zijn vader, bij wie hij inwoonde in De Klinge, is op vrij jonge leeftijd overleden aan kanker. Daarna is hij gaan samenwonen, maar die relatie sprong af. Nu woonde hij in bij een bevriend koppel in Kemzeke. Hij had heel wat toekomstplannen. Hij had vast werk als metaalbewerker en zocht nu een eigen huisje om te huren of te kopen, liefst met een tuin voor zijn hond Spike. Ik kan nog altijd niet geloven dat al die plannen in een vingerknip nu verdwenen zijn."