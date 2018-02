Brochure bundelt aanbod thuiszorg 08 februari 2018

02u38 0

Het Welzijnshuis heeft een gloednieuwe brochure samengesteld rond diensten en toelagen voor thuiszorg, mensen met een handicap en wonen. In deze brochure is een overzicht van alle diensten en toelagen die de gemeente aanbiedt zoals warme maaltijden, Handicar, Minder Mobielen Centrale, gemeentelijke toelagen rond thuiszorg en wonen.





'Myhandicap' (een webtool van de Federale Overheid Sociale Zekerheid) waarmee je als burger ondermeer een parkeerkaart, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een European Disability Card kan aanvragen, komt uitgebreid aan bod. De brochure kan je ook digitaal raadplegen op de gemeentelijke website of vind je terug aan de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum, de onthaalbalie van het Welzijnshuis, de hoofdbibliotheek en uitleenposten. (PKM)