Brandweer kan schouwbrand zonder water 'blussen' 06 februari 2018

02u34 0 Sint-Gillis-Waas In een woning aan de Kluizendijkstraat in Sint-Gillis-Waas ontstond zondagavond een schouwbrand.

Het waren de bewoners die de brand zelf opmerkten. De opgeroepen brandweer reinigde de schoorsteen zodat ze de beperkte schouwbrand kon doven zonder water te gebruiken. Er was geen schade in de woning en niemand raakte gewond. Door de interventie was de straat wel een half uurtje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)