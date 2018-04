Brandweer haalt twee kauwen uit schouw 07 april 2018

De brandweerpost van Sint-Gillis-Waas kreeg vrijdagvoormiddag een oproep voor het redden van een dier in nood. In een woning aan de Puyveldestraat in Sint-Pauwels hadden de bewoners opgemerkt dat er een vogel vast zat in de schouw.





Toen de brandweer op de zolder via een opening in de schouw op zoek ging naar de vogels kwamen er twee kauwen tevoorschijn. De brandweer geeft de raad om een afwering tegen vogels op de schouw te plaatsen. Kauwen maken graag nesten in schouwen van woningen.





De brandweer werd de afgelopen weken al meermaals gevraagd om kauwen uit schoorstenen te halen, want het broedseizoen is van start gegaan.





Foto Kristof Pieters (JVS)