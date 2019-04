Brand in garage door defect aan diepvriezer Kristof Pieters

06 april 2019

14u45 0 Sint-Gillis-Waas In een garage naast een woning in de Beekstraat in Sint-Pauwels ontstond zaterdagmiddag brand. De brandweer kon erger voorkomen door de auto naar buiten te duwen.

Het waren de bewoners zelf die rond 12 uur plots een hevige rookontwikkeling opmerken die uit de garage kwam. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse en duwde de wagen van het gezin naar buiten. Die liep toch heel wat schade op. Het had echter erger kunnen aflopen als het vuur was overgeslagen op de woning. Vermoedelijk ontstond de brand door een technisch defect aan een diepvriezer die in de garage stond.