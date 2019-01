Brand in drooginstallatie voor mest bij kippenbedrijf Kristof Pieters

01 januari 2019

13u46 0

De brandweer van de post Sint-Gillis-Waas werd dinsdagochtend om 8.34 uur opgeroepen voor een brand in een kippenbedrijf in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas. Het ging om een brand in een drooginstallatie voor mest. Omdat de installatie binnen in de loods deels was ingestort was het vuur voor de brandweer onbereikbaar. Er moest een gat worden gemaakt in de buitenmuur om brand te kunnen bestrijden.