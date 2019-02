Brand aan bakoven bij industriële bakkerij Thyssen Kristof Pieters

19 februari 2019

23u55 0 Sint-Gillis-Waas Bij de industriële bakkerij Thyssen in de kmo-zone Kluizenhof in Sint-Gillis-Waas ontstond dinsdagavond brand aan een van de bakovens. Het bedrijf werd korte tijd ontruimd tijdens de bluswerken.

Het waren personeelsleden die dinsdagavond alarm sloegen nadat er een rookontwikkeling was vastgesteld in de bakkerij. Een onderdeel van de installatie voor warmterecuperatie had vuur gevat. De brandweer van de posten Sint-Gillis-Waas en Stekene kwam met heel wat manschappen en materiaal ter plaatse en kon voorkomen dat de brand uitbreiding nam. Gelukkig was de situatie snel onder controle. Een afvoerbuis van de installatie werd gedemonteerd en buiten gebracht waarna het gekoeld werd. De acht aanwezige personeelsleden konden het gebouw tijdig verlaten. Niemand raakte gewond. Na een uurtje konden ze weer aan de slag. De getroffen oven zal wel enige tijd buiten gebruik zijn.