Bosstraat krijgt uitwijkstroken met grasbetontegels Kristof Pieters

26 februari 2019

De Bosstraat in Sint-Gillis-Waas zal binnenkort verbreed worden met 1,2 meter waardoor voertuigen elkaar beter kunnen passeren.

De bermen in de Bosstraat worden jaarlijks stuk gereden omdat er geen uitwijkstroken liggen. Daarom is nu beslist om langs beide zijden van de Bosstraat grasbetontegels te plaatsen waardoor de totale breedte van de Bosstraat met 1,20 meter toeneemt. Hierdoor kunnen voertuigen elkaar passeren zonder de bermen te beschadigen. Om de snelheid af te remmen, wordt een verkeersremmend element aangebracht in de vorm van een versmalling. Ook zal de bocht ter hoogte van het kruispunt met Heilig Hart wat gewijzigd worden zodat deze komende van de Kasteelstraat niet zo snel kan genomen worden. In totaal gaat het om een investering van 48.400 euro.