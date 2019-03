Borden waarschuwen hondenbaasjes voor rattengif Kristof Pieters

26 maart 2019

14u41 1 Sint-Gillis-Waas De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft waarschuwingsborden geplaatst op locaties waar er momenteel aan rattenbestrijding wordt gedaan. Op sociale media was heel wat ophef ontstaan over het risico van dit gif voor loslopende honden maar volgens schepen van dierenwelzijn Tom Ruts (Groen) is het risico erg beperkt.

Enkele gevallen van hondenvergiftiging hebben begin deze maand voor veel beroering gezorgd in Sint-Gillis-Waas. Begin maart stierf een hond door vergiftiging na een wandeling in de Collemanstraat. Ook in naburige gemeenten Waasmunster en Sinaai werden hond slachtoffer van vergiftiging. Een aantal inwoners suggereerden via sociale media dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor deze vergiftiging. De gemeente zou immers ratten bestrijden en met vergif.

Schepen voor Dierenwelzijn Tom Ruts (Groen) weerlegt deze beschuldigingen met klem. “Het is de provinciale vzw RATO die in onze gemeente de muskus, bruine en zwarte rat bestrijdt en deze doet dat op een professionele manier. Bij meldingen van ratten, plaatst RATO gif in speciale afgesloten kokers. Bij een zware rattenplaag worden soms extra gifblokjes op minimum 30 cm diepte in bewoonde rattengangen geplaatst.”

Ruts benadrukt dat het dus zeker niet gaat om het gif waaraan de laatste weken enkele honden stierven. “Het gebruikte rattengif is slechts in hoge dosissen gevaarlijk voor honden. Het risico is dus erg beperkt maar het is op deze plaatsen natuurlijk aan te raden om je hond dicht bij jou aan de leiband te houden”, adviseert schepen Ruts.

De gemeente plaatste ondertussen zelf informatieborden in de omgeving van de Stroperstraat en pleegt verder overleg met RATO.

Gemeenteraadslid Koen Daniëls (N-VA) reageert tevreden. “Ik ben maandag na de eerste meldingen over rattengif meteen naar het Stropersbos gereden. Ter plaatse heb ik dat niet aangetroffen, wel vergif in speciaal daarvoor gemaakte kokers waar vogels en honden niet aan kunnen. Ik heb wel aan de gemeente voorgesteld om infobordjes te plaatsen om voorbijgangers te waarschuwen. Dat heeft een dubbel voordeel: de mensen weten dat ze hun hond aan de leiband moeten houden en we laten zien dat RATO wel degelijk bezig is met ongediertebestrijding.”